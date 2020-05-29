В России предложили запретить таблетки для абортов

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила запретить продажи абортируемых лекарственных препаратов в рамках работы, направленной на «защиту права на жизнь, а также защиту ребенка от насилия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад омбудсмена за 2019 год.

В тексте документа предлагается принять дополнительные меры, направленные на ограничение продажи таблеток для проведения абортов в аптеках.

Кроме того, в докладе говорится о необходимости мер, направленных на изменения в финансировании учреждений, заинтересованных в «сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности».

Ранее с очередным предложением запретить аборты в России выступили в Русской православной церкви (РПЦ). По мнению ответственного секретаря Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова, на время коронавируса следует ввести мораторий на проведение операций по прерыванию беременности. «Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала», — заявил представитель РПЦ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!