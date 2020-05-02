В РПЦ предложили запретить аборты на время коронавируса

На время пандемии коронавируса в России стоит ввести мораторий на аборты. Такое предложение высказал ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов, передает РИА Новости.

«Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала», — приводит агентство его слова.

Лукьянов заявил, что отказаться от проведения абортов ради снижения риска заражения стоит отказаться как частным, так и государственным клиникам. Он добавил, что на то же время стоит остановить и экстракорпоральное оплодотворение. Отмечается, что высказывание Лукьянова — в духе общей позиции Русской православной церкви (РПЦ): она последовательно выступает за вывод аборта из полиса ОМС.

Известно, что коронавирус угрожает новорожденным детям: сообщается о нескольких случаях, когда младенцы заражались от своих матерей и умирали из-за связанных с ним осложнений.

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