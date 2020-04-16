Четырехнедельный младенец стал одной из самых молодых жертв коронавируса

Новорожденный мальчик, проживший четыре недели, стал одной из самых молодых жертв коронавируса в мире. Об этом стало известно The Mirror.

Ребенок родился в филиппинской провинции Батангас. Спустя 29 дней он скончался из-за развившегося на фоне затрудненного дыхания сепсиса. У мальчика была выявлена тяжелая респиратора инфекция. Были ли заражены его родители, не сообщается.

Заместитель министра здравоохранения Мария Росарио Верджер подтвердила, что ребенок стал самой молодой жертвой коронавируса на Филиппинах.

По данным ведомства, в стране зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, а число погибших достигло 349. Таким образом Филиппины — страна с наибольшим числом инфицирования в Юго-Восточной Азии.

В конце марта новорожденный впервые умер от коронавируса. Ребенок, которому не было года, скончался в американском городе Чикаго. Позднее умер шестинедельный младенец, который стал самой молодой жертвой коронавируса в Америке.

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