В США младенец стал самой молодой жертвой коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт в Twitter.
«С глубокой грустью сегодня мы можем подтвердить первую смерть младенца в Коннектикуте, связанную с COVID-19», — отметил глава региона. Он также рассказал, что погибшему было шесть недель, а в больницу ребенок поступил уже без сознания. Ламонт полагает, что умерший стал, предположительно, самой молодой жертвой коронавируса.
Накануне стало известно, что в московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
21 марта итальянский врач попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для людей в возрасте 20-30 лет. Так, в итальянской Ломбардии в отделение интенсивной терапии уже поступило много молодежи с коронавирусом, у которых отметили тяжелые случаи заболевания.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 217 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов — более пяти тысяч, девять тысяч человек вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения