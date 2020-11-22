Президент России Владимир Путин впервые показал комнату отдыха в своей резиденции в Ново-Огареве. Видео появилось в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Интервью с главой государства было снято в его комнате отдыха. На кадрах виден интерьер в светлых тонах с диваном, телевизором, двумя креслами и небольшим столом. За ним президент поговорил с журналистами.

Ранее Путин сообщил, что в ближайшие дни совершит поездку в один из российских регионов. В какой именно субъект поедет глава государства, не уточняется, другие детали также неизвестны. Помимо этого, он на следующей неделе примет участие в церемонии вручения верительных грамот, заседании попечительского совета МГУ и в совещании Совета безопасности России.