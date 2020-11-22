Путин приедет в один из российских регионов

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни совершит поездку в один из российских регионов, сообщает телеканал «Россия 1».

В какой именно субъект поедет глава государства, не уточняется, другие детали также неизвестны. Помимо этого, по данным канала, Путин на следующей неделе примет участие в церемонии вручения верительных грамот, заседании попечительского совета МГУ и в совещании Совета безопасности России.

Ранее в воскресенье, 22 ноября, Путин назвал формальной и юридической причину, по которой он не поздравил кандидата Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. При этом он отметил, что Россия с уважением относится и к действующему президенту США Дональду Трампу, и к Джо Байдену.