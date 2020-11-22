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Путин объяснил нежелание поздравлять Байдена

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал формальной причину, по которой он не поздравил кандидата Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений», — объяснил Путин. Российский лидер считает, что «чисто формальные вещи» нужно делать в соответствии со сложившейся практикой и исходя из юридической стороны дела.

При этом он отметил, что Россия с уважением относится к действующему президенту США Дональду Трампу и Джо Байдену и будет работать с любым лидером, которого выберет американский народ. Но необходимо, чтобы одна из сторон признала победу другой, либо победителя определили окончательные итоги выборов.

У избирательной системы США имеются проблемы, но решать их должен американский народ, добавил Путин.

Выборы президента США завершились 3 ноября, но окончательные итоги голосования еще не подведены. Трамп и Байден отказываются признать поражение, каждый из них называет себя победителем.

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