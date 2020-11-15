В США объяснили нежелание Путина поздравлять Байдена с победой

Президент России Владимир Путин остался последним лидером крупной страны, который не поздравил кандидата Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Долгую паузу с поздравлениями также выдерживали в Китае. Это может быть связано с беспокойством из-за геополитических последствий избрания Байдена, объяснил профессор Армейского военного колледжа США Джон Р. Дени в своей колонке в американском издании Newsweek.

Автор отмечает, что при Дональде Трампе стратегия США была переориентирована в сторону великодержавного соперничества. С приходом Байдена курс будет взят на единение с союзниками, а не на их ослабление или уничтожение, и в Москве с Пекином это знают. «Траектория противостояния мировых держав может сильно поменяться, когда у Вашингтона появятся союзники в борьбе с Россией и Китаем, которые пытаются подорвать либеральный международный порядок», — написал профессор.

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По его словам, внешняя политика Трампа время от времени была противоречива. Например, подписанная в 2017 году стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов на практике реализовывалась плохо. Дени указывает, что у администрации американского президента сложились «двусмысленные и непоследовательные» отношения с Москвой. Схожий подход у властей США был по отношению к НАТО и европейским союзникам. Иногда Вашингтон называл Альянс «бесценным преимуществом», в следующий раз грозился выйти из него.

В плане Китая Трамп изредка хвалил лидера КНР и параллельно давал стране отпор более жесткий, чем предыдущие администрации, в том числе вводя пошлины. К союзной Южной Корее тоже был странный подход. Вместо улучшения отношений ради защиты общих интересов в регионе Соединенные Штаты пригрозили Сеулу ввести торговые пошлины и вывести свои войска, если страна не начнет тратиться на оборону и не выйдет из Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения.

Если администрация Байдена продолжит курс на великодержавное соперничество, то велики шансы, что новый президент устремится к многостороннему подходу по отношению к Москве и Пекину. Особенно важно это будет сделать в экономике, быстро решить трансатлантические и транстихоокеанские торговые споры, говорится в колонке.

Джон Р. Дени предположил, что в первую очередь новой американской администрации надо заняться экономическим восстановлением после рецессии, вызванной пандемией коронавируса. В 2021 году Западу необходимо снизить зависимость от российских ресурсов, укрепить экономики либеральных демократий, выдвинуть жесткие требования к китайским инвестициям.

Также США важно сделать акцент на защите Европы в рамках НАТО и отказаться от сокращения американского контингента в Германии. «Более многосторонний подход к великодержавному соперничеству может уравняет шансы, чему Россия и Китай рады не будут», — подчеркнул автор.