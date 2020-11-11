Россия отказалась выходить на связь с Байденом

Москва не контактировала с представителями кандидата в президенты США Джо Байдена и пока не планирует это делать. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости

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Отмечается, что Россия отказывается выходить на связь с лидирующим в гонке кандидатом, так как имеет негативный опыт 2016 года. Тогда Москва начала налаживать диалог с президентом Дональдом Трампом до его инаугурации, после чего спецслужбы США обвиняли его в сговоре с Россией. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором незаконные связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

7 ноября Джо Байден, набравший, по данным СМИ, 290 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь действующий глава государства Дональд Трамп надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, «так как выборы еще не закончились».

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