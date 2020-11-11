Демократы получили большинство в палате представителей США

Демократическая партия США получила большинство мест в палате представителей Конгресса — нижней палате американского парламента. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Демократы получили достаточно голосов, чтобы занять 218 мест — больше половины в законодательном органе с 435 участниками. Как отмечает агентство, их преимущество может сократиться по сравнению с прошлыми выборами: сейчас они имеют 232 позиции, республиканцы могут отбить у них приблизительно 15 из них.

«Мы проиграли некоторые битвы, но выиграли войну», — заявила спикер палаты, демократ Нэнси Пелоси. Отмечается, что партия будет пользоваться большинством до следующих выборов через четыре года — и это второй срок демократического большинства с 1995 года. До этого демократы доминировали в нижней палате 40 лет подряд. Отмечается, что Сенат, верхняя палата парламента, скорее всего, останется за Республиканской партией.

Выборы в парламент прошли одновременно с президентской гонкой. 7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270 и тем самым обеспечивший себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.