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Самая молодая конгрессвумен США призвала к чисткам в рядах сторонников Трампа

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Фото: Globallookpress.com

Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес призвала составлять списки чиновников, поддерживавших действующего президента Дональда Трампа во время выборов 2020 года и в годы его пребывания у власти. Внимание на пост в ее Twitter-аккаунте обратило Politico.

«Кто-нибудь ведет учет этих подхалимов Трампа на случай, если они в будущем попытаются преуменьшать свою роль в происходившем или отрицать свою причастность к этому?» — написала политик.

Как отмечает Politico, на замечание Окасио-Кортес уже откликнулся ряд активистов. В частности, группа, называющая себя «Проект ответственности Трампа», разместила на своем сайте заявление, в котором призвала наказать всех, кто работал в администрации действующего президента, а также тех сторонников американского лидера, кто голосовал за него, и тех, кто финансировал его кампанию. В то же время чиновники, работающие в Белом доме, раскритиковали слова конгрессвумен, посчитав их призывами к чисткам, которые угрожают демократии.

Так, один из чиновников администрации Трампа в беседе с Politico заявил, что заявление Окасио-Кортес выглядит пугающим, поскольку она продвигает подобные идеи абсолютно всерьез. «Ужасно, что действующий член Конгресса призывает к чему-то подобному... Это определенно должно напугать американский народ куда больше, чем меня», — отметил собеседник издания, напомнив, что за Трампа проголосовало около 70 миллионов американцев. «Это может начаться с чиновников Трампа, но что, если они пойдут дальше?» — предупредил он.

В то же время многие республиканцы, работавшие с Трампом, сомневаются, что в будущем у них действительно могут возникнуть какие-то проблемы с трудоустройством. По их словам, выборы для партии прошли не так плохо, как могли бы, и оценка деятельности уходящего президента в обществе не так негативна, как в случае, например, с Джорджем Бушем-младшим, которого многие жестко критиковали за начало войны в Ираке. При этом многим сторонникам Буша тогда также грозили отстранением от политики, однако в дальнейшем они смогли успешно продолжить карьеру, а некоторые даже начали работать с демократами.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.

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