Раскрыт истинный совет Трампу от зятя после результатов выборов в США

Советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер ряда СМИ о том, что зять и советник президента Джаред Кушнер посоветовал главе Белого дома признать поражение на выборах. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, это не соответствует действительности. Миллер отметил, что, учитывая неопределенные результаты выборов во многих штатах и серьезные нарушения при подсчете голосов, а также отсутствие прозрачности в других штатах, Кушнер дал совет Трампу добиться законными методами обеспечения точности в подсчетах голосов.

Ранее два источника CNN сообщили, что Кушнер предложил Трампу признать поражение на президентских выборах. О том, как отреагировал Трамп на предложение своего советника не сообщается. Американский лидер ранее называл среди условий для признания поражения на выборах безуспешность юридических процессов, начатых его штабом.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.