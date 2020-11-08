Жена Трампа отреагировала на итоги выборов в США

Жена действующего президента США Дональда Трампа Мелания отреагировала на итоги выборов лидера страны в своем Twitter-аккаунте.

Первая леди США заявила, что американцы заслуживают честных выборов, и все «законные» голоса должны быть учтены. «Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной транспарентности», — написала она.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп собралась развестись с мужем после оглашения результатов выборов в США. По данным Daily Mail, бывшая помощница семьи Омароса Маниголт-Ньюман утверждает, что Мелания давно задумывалась о разводе и ждала, пока американский лидер покинет свой пост. Другая помощница, Стефани Волкофф, в свою очередь, рассказала, что все 15 лет их брака фактически были сделкой, и супруги даже спали в отдельных комнатах Белого дома.

7 ноября стали известны результаты выборов в США. Демократ Джо Байден, набравший 290 при необходимых 270 голосов выборщиков, которые обеспечили тем самым ему победу, провозгласил себя избранным президентом. Он станет 46-м президентом США. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым пожилым американским лидером.