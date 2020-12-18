Песков внес ясность насчет «бункера Путина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков внес ясность насчет «бункера Владимира Путина», развеяв соответствующие слухи, сообщает «Комсомольская правда»

По словам представителя Кремля, такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере. «Это полная ерунда», — сказал Песков.

13 декабря Песков рассказал, что Путин во время пандемии коронавируса жил и работал в своей резиденции в Ново-Огареве. По его словам, глава государства «там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки». Он опроверг слухи, что президент руководит страной из бункера.