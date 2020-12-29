Песков ответил на вопрос о бункере Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у того нет бункера для работы и кабинетов-«двойников». Так он ответил на вопрос о наличии убежища у главы государства в эфире телеканала RTVI. Слова Пескова приводит ТАСС.

«Это ерунда. Все вот это ерунда абсолютная. Это такие, знаете, литературные экзерсисы», — сказал пресс-секретарь. По его словам, у Путина очень много кабинетов, которые расположены в разных городах мира. И если возникает необходимость, президент пользуется ими.

«Но ерунда все эти умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно», — подытожил Песков.

Также он ответил на вопрос, пользуется ли Путин интернетом. Пресс-секретарь отметил, что президента нельзя назвать продвинутым пользователем, однако «все, что ему нужно, он в интернете смотрит».

Ранее один из журналистов кремлевского пула рассказал, что в кабинете главы государства прохладно. Соответствующая температура поддерживается во всех рабочих помещениях президента.

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