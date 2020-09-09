В кабинете Путина оказалось прохладно

В рабочем кабинете президента России Владимира Путина оказалось прохладно. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов РИА Новости, входящих в кремлевский пул.

«Как стало известно пару часов назад из надежных источников, у него [президента России] в кабинетах прохладно», — говорится в публикации.

Ранее глава государства провел совещание с членами правительства по вопросу подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону. Путину докладывал министр энергетики Александр Новак. Президент выразил надежду, что «зима нас врасплох не застанет».

21 июня в сети появился кадр интерьера кабинета президента из интервью Путина каналу «Россия 1». Пользователи заметили на снимке черный кожаный диван с несколькими подушками. При этом почти половина дивана накрыта изображением президента. Рядом сверху стоит большая икона с изображением Иисуса Христа.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, постер с Путиным — подарок из Японии. Портрет президента, выполненный в особой технике на рисовой бумаге, передала одна из префектур страны.