В Кремле объяснили постер с Путиным на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о постере с изображением Владимира Путина в его кабинете. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам Пескова, постер с Путиным — подарок из Японии. Портрет президента, выполненный в особой технике на рисовой бумаге, передала одна из префектур страны.

Также пресс-секретарь Путина объяснил, почему портрет лежит на диване. «Потому что президент считает, что там ему место», — сказал он.

Ранее в сети появился кадр интерьера кабинета президента из интервью Путина каналу «Россия 1». Пользователи заметили на снимке черный кожаный диван с несколькими подушками. При этом почти половина дивана накрыта изображением президента. Рядом сверху стоит большая икона с изображением Иисуса Христа.

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