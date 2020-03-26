Названы изменения в стиле одежды Путина за 20 лет

Журналисты «Московского комсомольца» проанализировали изменения в стиле одежды президента России Владимира Путина за последние десятилетия. Их наблюдения, основанные на кадрах подготовленного Кремлем фотоальбома «Путин. 20 лет», опубликованы на сайте издания.

Утверждается, что в 2000-х годах Путин выбирал самые скромные вещи: носил один и тот же серый галстук в крапинку и костюмы слишком большого размера. Однако цветовая палитра его костюмов была разнообразнее, чем в настоящий момент. Так, в начале правления президент несколько раз появлялся в коричневом костюме, а сейчас отдает предпочтение темно-синему и черному цветам.

Также известно, что Путин чувствует себя комфортно в военном камуфляже. В таком виде он появляется не только на мероприятиях Минобороны, но и на неофициальных встречах, и на отдыхе. Фрак, напротив, президенту не нравится, поскольку он сковывает движения.

Одним из любимых предметов гардероба российского лидера назвали черную футболку-поло, которую он комбинирует с пиджаком этого же цвета.

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В холодное время года глава государства предпочитает носить пальто или куртку-аляску с мехом на капюшоне. Его любимые цвета для этих вещей — черный и красный. В ранние годы зимой Путин часто носил один и тот же свитер, полученный в подарок от деревенской бабушки. Сейчас он выбирает кардиганы в светлых тонах.

В январе Путин пришел на рождественскую службу в Санкт-Петербурге в кардигане итальянского бренда Loro Piana. Бежевый кашемировый свитер с мехом и пуговицами на воротнике входит в коллекцию Loro Piana winter 2017. Стоимость похожих моделей из актуальной коллекции составляет около трех тысяч евро (204 тысячи рублей).

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