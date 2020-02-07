Раскрыт бренд пуховика Путина

Раскрыт бренд пуховика президента России Владимира Путина на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Путин надел куртку российского RedFox. Об этом свидетельствует фотография, размещенная в пятницу, 7 февраля, агентством БЕЛТА.

На снимке главы двух государств запечатлены в доме приемов официальных делегаций «Лаура» в сочинской Красной Поляне. Путин одет в красную куртку с мехом на капюшоне, на ней в нескольких местах отмечен логотип марки-производителя. На Лукашенко — темно-синий костюм, голубая рубашка и галстук в тон пиджаку.

На официальном сайте RedFox модель пуховика Путина отсутствует, однако стоимость похожей куртки со скидкой составляет 14 950 рублей (ее первоначальная цена — 29 900 рублей).

В январе Владимир Путин пришел на рождественскую службу в Санкт-Петербурге в кардигане итальянского бренда Loro Piana. Бежевый кашемировый свитер с мехом и пуговицами на воротнике входит в коллекцию Loro Piana winter 2017. Стоимость похожих моделей из актуальной коллекции составляет около трех тысяч евро (204 тысячи рублей).

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