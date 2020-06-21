Появилось фото дивана Путина

В одном из кабинетов президента России Владимира Путина имеется диван. Мебель попала в кадр во время интервью главы государства каналу «Россия 1», на кадр обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

На кадре запечатлен черный кожаный диван с несколькими подушками. Почти половина дивана накрыта покрывалом, на котором, по-видимому, выткан портрет Путина. Рядом сверху стоит большая икона с изображением Иисуса Христа.

В том же интервью Путин, демонстрируя один из своих кабинетов в Кремле, рассказал, что часто ночует там, поскольку допоздна работает. Президент показал малый кабинет, где, по его словам, в основном работает с документами.

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