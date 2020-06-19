В России продали оставленный в 90-х Путиным автограф

В России ушел с молотка автограф президента Владимира Путина, который он оставил в 1995 году. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома.

Отмечается, что в то время российский лидер занимал пост главы комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Лот выставили на торги 17 июня, однако интереса к нему не проявили. Покупатель нашелся только после окончания торгов. В результате автограф продали за 48 тысяч рублей.

Известно, что, помимо подписи Путина, на аукционе было представлено еще 357 позиций, в частности издания по истории, финансам, праву, искусству и художественная литература. Самым ценным оказался автограф писателя Федора Достоевского на издании «Записок из мертвого дома» 1875 года. Его купили за 5,5 миллиона рублей.

В феврале журналисты назвали цену благодарственного письма с подписью президента России Владимира Путина, которое было подарено им писателю Валентину Зорину за книгу «Неизвестное об известном». Документ выставили на торги на аукционе под названием «Анимация. Кино. Книги. Архивы. Графика. Редкие документы», где покупатели оценили его в 340 тысяч рублей.

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