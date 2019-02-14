Австриец купил машину с автографом Путина за 20 тысяч евро

На аукционе в Вене с молотка ушел свадебный кабриолет министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на кузове которого в числе других известных гостей торжества оставил свою подпись президент России Владимир Путин. Об этом пишет газета Kurier.

Белый Volkswagen Beetle купил австрийский бизнесмен за 20 тысяч евро. Новый владелец «жука» предпочел остаться неизвестным.

Вырученные от продажи автомобиля средства пойдут на благотворительность.

Путин приехал на свадьбу 53-летней Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера 18 августа 2018 года. Российский лидер побывал на празднике в частном порядке по приглашению невесты.

В мае прошлого года в Петербурге объявили о продаже автомобиля ГАЗ-21 «Волга», изготовленного специально для российского президента. Согласно объявлению, в 2004 году завод ГАЗ выпустил три такие машины. Две из них находятся в собственности главы государства, а третью — черную «Волгу» — обнаружили в Ленинградской области.

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