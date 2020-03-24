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Путину и Мишустину построят новые кабинеты

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Михаил Мишустин и Владимир Путин
Михаил Мишустин и Владимир Путин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В здании нового информационного центра госкорпорации «Роскосмос» в Москве построят персональные кабинеты для президента и председателя правительства России. Об этом говорится на сайте Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

На подобный шаг пошли впервые — такой практики не было ни в современной России, ни в СССР, ни в других странах, сообщает РИА Новости. Кабинеты для главы государства и премьер-министра появятся в строящемся Национальном космическом центре на территории центра им. М.В. Хруничева на северо-западе столицы.

По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, кабинеты могут пригодиться для совещаний нынешних президента и премьера Владимира Путина и Михаила Мишустина, когда они будут находиться в центре. Для этого создадут специально оборудованные и защищенные помещения, добавил Моисеев.

Ранее заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву нашли новый офис — им оказался кабинет в «доме с ракушками». Это здание Дома приемов правительства на Воздвиженке рядом со станцией метро «Арбатская».

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