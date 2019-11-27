У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США

Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает издание Baza.

Сейчас Диане 22 года. Согласно американским базам данных, сделку о приобретении земли заключила ее мать Алина Урличич. В то время она была женой топ-менеджера «Роскосмоса». Участок площадью 817 квадратных метров обошелся семье в 150 тысяч долларов. Однако при заполнении декларации в 2014 году Юрий Урличич скрыл факт наличия недвижимости в США у его дочери, указав лишь, что у нее в безвозмездном пользовании находится один дом.

В «Роскосмосе» пояснили, что замгендиректора госкорпорации, возглавляемой Дмитрием Рогозиным, не декларировал этот объект, поскольку в момент приобретения участка его дочь уже была совершеннолетней, пишет «Московский комсомолец».

С октября 2018 года Урличич занимает должность заместителя генерального директора «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам. До этого он был гендиректором ФГУП «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения», преобразованного в ОАО «Российские космические системы» (РКС).

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