Падчерица главы российской госкорпорации получила особняк за полмиллиарда рублей

Падчерица главы российской госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова получила особняк за полмиллиарда рублей. Анастасия Игнатова стала владелицей компании «АИС девелопмент», которой принадлежит историческая усадьба в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Особняк находится на улице Александра Солженицына, 38. В настоящее время там сдаются офисы в аренду — 23 тысячи рублей за «квадрат» в год. С учетом этого годовая выручка компании, по подсчетам канала, составляет около 24 миллионов рублей в год. На данный момент «АИС девелопмент» готова продать особняк за 500 миллионов рублей, тогда как его кадастровая стоимость равняется 142 миллионам рублей.

Гендиректором компании является давний деловой партнер Игнатовой и тещи Чемезова Елена Худякова. До нее бенефициаром «АИС девелопмент» была фирма, которая связана, как сообщает Baza, с Романом Абрамовичем.

В ноябре 2016 года итальянская компания Pirelli презентовала свой новый календарь, созданный немецким фотографом Петером Линдбергом. В качестве специального гостя там выступила Игнатова, на тот момент преподаватель кафедры политической теории МГИМО.

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