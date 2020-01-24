Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками»

Заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву нашли новый офис — кабинет в Доме приемов правительства на Воздвиженке рядом с метро «Арбатская». Здание также известно как особняк Морозова или «дом с ракушками». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.
Есть и другие варианты для размещения, но этот — основной, пишет издание. Дом приемов правительства был реконструирован Управлением делами президента России и открыт в 2006 году. Медведев, находясь еще в должности премьер-министра, часто проводил здесь различные мероприятия.
Здание является памятником архитектуры. Его построили в 1899 году для миллионера Арсения Морозова из рода купцов Морозовых. После революции «дом с ракушками» отошел Наркомату иностранных дел. Позднее там размещались посольства Японии, Великобритании и Индии, а также редакция газеты «Британский союзник». После 1959 года особняк Морозова принадлежал Союзу советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами.
По данным РБК, Медведеву предлагали и кабинет первого вице-премьера Андрея Белоусова, который когда-то занимал Леонид Брежнев, однако зампред Совбеза отказался.
Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев имеет право оставить за собой после отставки резиденцию «Горки-9», где и жил ранее, или выбрать другую из перечня госдач. По закону ему как бывшему президенту пожизненно гарантируются содержание и охрана.