Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками»

Заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву нашли новый офис — кабинет в Доме приемов правительства на Воздвиженке рядом с метро «Арбатская». Здание также известно как особняк Морозова или «дом с ракушками». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.

Есть и другие варианты для размещения, но этот — основной, пишет издание. Дом приемов правительства был реконструирован Управлением делами президента России и открыт в 2006 году. Медведев, находясь еще в должности премьер-министра, часто проводил здесь различные мероприятия.

Материалы по теме Медведев ушел в отставку вместе с правительством Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?

Здание является памятником архитектуры. Его построили в 1899 году для миллионера Арсения Морозова из рода купцов Морозовых. После революции «дом с ракушками» отошел Наркомату иностранных дел. Позднее там размещались посольства Японии, Великобритании и Индии, а также редакция газеты «Британский союзник». После 1959 года особняк Морозова принадлежал Союзу советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

По данным РБК, Медведеву предлагали и кабинет первого вице-премьера Андрея Белоусова, который когда-то занимал Леонид Брежнев, однако зампред Совбеза отказался.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев имеет право оставить за собой после отставки резиденцию «Горки-9», где и жил ранее, или выбрать другую из перечня госдач. По закону ему как бывшему президенту пожизненно гарантируются содержание и охрана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru