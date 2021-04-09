В России приготовились к неизбежному снижению нефтяных доходов

Основным прогнозом по добыче нефти в России в период до 2035 года является ее неизбежный спад, так что к уровню 2019 года в 561 миллионов тонн не удастся вернуться никогда. Об этом говорится в проекте генеральной схемы нефтяной отрасли, подготовленном Минэнерго, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

В таком сценарии локальный пик добычи придется на 2029 год (554 миллиона тонн), а затем последует постоянный спад до 471 миллиона в 2035 году. Авторы проекта ожидают, что такую динамику обеспечит постепенный выход месторождений с текущими льготами по НДПИ на максимальный уровень производства и истощение других месторождений.

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Несмотря на различие в деталях, снижение добычи и доходов от продажи энергоресурсов после 2027-2029 годов предполагают все варианты развития. В некоторых пик наступает раньше. Разница в сценариях только в том, какие запасы учитываются.

Благоприятный прогноз предполагает, что к 2030 году Россия будет добывать 641 миллион тонн нефти в год, а в 2035-м — 551 миллион. В умеренно благоприятном сказано о 596 миллионах тонн в 2028 году и 493 миллионах в 2035-м. Но эти сценарии требуют пересмотра запасов в сторону резкого увеличения, основной базируется на инвентаризации 2019-2020 годов. Рентабельными в зависимости от макроэкономического сценария тогда признали 36-64 процента извлекаемых запасов нефти в России.

Дмитрий Маринченко из Fitch напоминает, что падения добычи нефти в России ждали с 2010 года, но пока страна не вступила в сделку с ОПЕК, этого не происходило. По его мнению, Москва может продолжать наращивать уровень добычи, но только за счет снижения налоговой нагрузки, то есть получать меньший доход.

Ранее РИА Новости со ссылкой на этот же документ отмечали, что в Минэнерго считают пандемию коронавируса одним из факторов, способствующих ускоренному наступлению пика мировой добычи нефти. В связи с этим максимум может прийтись на 2020-е годы.