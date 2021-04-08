Саудовская Аравия захотела снизить свою зависимость от нефти

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco начала переговоры о продаже до 49 процентов своего нефтепроводного бизнеса американским, китайским и местным инвесторам. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Сумма сделки оценивается в сумму от 10 до 15 миллиардов долларов. По информации издания, Saudi Aramco принадлежит больше 90 процентов всех саудовских нефтепроводов. Оставив себе мажоритарную долю, Aramco сохранит контроль над активами. Покупатели организуют предприятие, которое будет получать деньги от компании за транспортировку саудовской нефти.

Таким образом страна хочет снизить свою зависимость от нефти. Вырученные средства от продажи должны пойти на развитие технологий, туризма и других отраслей. Кроме того, такой шаг может повысить привлекательность королевства в глазах иностранных инвесторов.

Ранее Saudi Aramco уличили во лжи. Компания не раскрывает инвесторам полную информацию о выбросах в атмосферу своих нефтеперерабатывающих и химических производств. До выхода на IPO в 2019 году Saudi Aramco обещала потенциальным инвесторам, что они приобретают долю в компании, которая производит меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем другие производители.