Саудовская Аравия сократит поставки нефти в Европу и Азию

Саудовская Аравия сократит поставки нефти для девяти покупателей из Европы и Азии, пишет Bloomberg. Это произошло после того, как королевство добровольно согласилось снизить добычу на один миллион баррелей в день в феврале и марте.

Сокращение поставок совпало со снижением спроса на сырую нефть в Азии. Некоторые азиатские нефтеперерабатывающие заводы получат от государственной компании Saudi Aramco на 20-30 процентов меньше нефти в феврале, чем ожидалось. Поставки в Европу в феврале вообще не планируются. В начале января этого года Aramco повысила цены на сырье для покупателей из Азии и США.

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан увеличат добычу нефти в феврале и марте за счет доли Саудовской Аравии. К такому соглашению пришли страны ОПЕК+.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что дополнительное сокращение Саудовской Аравией добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ стало «новогодним подарком».