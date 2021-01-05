Россия увеличит добычу нефти в феврале и марте за счет Саудовской Аравии

Две страны — Россия и Казахстан — увеличат добычу нефти в феврале и марте за счет доли Саудовской Аравии, К такому соглашению пришли страны ОПЕК+, передает ТАСС со ссылкой на источники в организации.

Отмечается, что саудовская добыча сократится на 75 тысяч баррелей в сутки. Эта доля перейдет к России и Казахстану в пропорции 65 тысяч и десять тысяч баррелей в сутки соответственно.

По словам собеседников агентства, такое решение позволило России и Казахстану получить рост добычи, которого они добивались. При этом остальные страны также остались довольны, так как итоговое предложение на рынке не вырастет. Как отметил другой источник, Саудовская Аравия согласилась на сокращение своей доли добровольно.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Москва и Эр-Рияд сумели добиться компромисса по добыче нефти. В частности, они решили сохранить текущий уровень добычи в феврале, а с весны планируют увеличить производство.