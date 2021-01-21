Крупнейшую нефтяную компанию мира уличили во лжи

Крупнейшую нефтяную компанию мира Saudi Aramco уличили во лжи. Как пишет Bloomberg, компания не раскрывает инвесторам полную информацию о выбросах в атмосферу со своих нефтеперерабатывающих и химических производств.

До выхода на IPO в 2019 году Saudi Aramco обещала потенциальным инвесторам, что они приобретают долю в компании, которая производит меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем другие производители. Однако, как выяснило агентство, Saudi Aramco раскрывает неполную информацию о выбросах и не включает в свой отчет многие нефтеперерабатывающие и химические производства, которые производят в совокупности около 55 миллионов метрических тонн углекислого газа. Это соответствует годовому объему выбросов такой страны, как Португалия. Если бы компания отчитывалась о выбросах со всех производственных мощностей, то их объем удвоился, заключило агентство.

Новые данные опровергают утверждение из исследования, опубликованного в журнале Science в 2018 году, о том, что добыча нефти в Саудовской Аравии уступает по экологичности только добыче сырья в Дании. «В нефти нет особого смысла, пока вы ее не очистите и не переработаете в бензин, авиационное или дизельное топливо. А такие производства связаны с большими объемами выбросов углекислого газа», — пишет Bloomberg.

Однако информация о таких производствах фактически исключена из отчетности Saudi Aramco, поскольку она учитывает только выбросы с предприятий, находящихся в полном владении компании или расположенных на территории страны. Хотя в целом производство нефти Saudi Aramco остается более экологичным, чем у других производителей, оно не так безвредно, как утверждает сама компания, резюмирует агентство.