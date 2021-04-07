Оценена многомиллиардная выгода России от сделки ОПЕК+

Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ оказалось выигрышной стратегией для России. Благодаря этому соглашению добывающие компании и бюджет смогли увеличить свои доходы на 30-40 миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оценку старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко.

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Деньги поделили между собой нефтегазовые компании и государство. По мнению эксперта, много выгоды от сделки получило также население России, «потому что это помогло стабилизировать курс рубля». Маринченко уверен, что благодаря соглашению нефтегазовые компании смогли также избежать более жесткого роста налоговой нагрузки.

В Fitch отмечают, что сделка ОПЕК+ сыграла главную роль в восстановлении цен на сырье. Для большинства стран комфортная стоимость нефти начинается от 50 долларов за баррель.

Маринченко сказал также, что цены на бензин в России сейчас одни из самых низких в мире при расчете на доллары. Стоимость топлива растет медленнее общего уровня инфляции по стране, отметил аналитик агентства.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предсказал рост ВВП России на 3,8 процента в 2021 году и в 2022 году, пересмотрев свой прогноз в сторону улучшения. Цена на сырье вырастет в 2021 году на 41,7 процента по сравнению с 2020 годом, считают в МВФ (до 58,5 доллара за баррель).