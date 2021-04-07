Цены на бензин в России назвали одними из самых низких в мире

Цены на бензин в России сейчас одни из самых низких в мире при расчете на доллары, заключил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко. Его слова приводит ТАСС.

Одной из причин он назвал тот факт, что стоимость топлива в последние годы росла намного меньше инфляции. «Уровень цен на бензин в России и сейчас находится, скорее, на уровне цен в тех странах, где они минимальны», — заключил эксперт. Также, по словам Демченко, корректировка формулы демпфирующего механизма не приведет к снижению продаж на внутренний рынок и в целом позитивно отразится на прибыли российских нефтекомпаний.

Материалы по теме Продолжают заливать Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват? Черная полоса Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться

По оценкам Росстата, с 23 по 29 марта цены на автомобильный бензин выросли на 0,3 процента, на дизельное топливо — на 0,2 процента. При этом, с начала года бензин на российских заправках уже подорожал на 2,9 процента, дизельное топливо — на 1,4 процента. Однако в Минэнерго цену на бензин считают несправедливо низкой. «Фактическая цена бензина АИ-92 — 44,89 рублей за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории Центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рублей за литр», — указывали в министерстве.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рост цен связали с холодами. Другими причинами подорожания топлива стали рост экспортных цен на нефтепродукты, сезонное повышение спроса на них внутри страны, а также в Европе и Азии. Также в ФАС указали на снижение предложения топлива на биржевых торгах, соглашение ОПЕК+ и на рост мировых цен на нефть.