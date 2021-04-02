Россиянам назвали способ избежать «протухания» топлива в бензобаке

Автомобильное топливо может «протухнуть» в бензобаке машины, если держать горючее неиспользованным долгое время. О способе избежать этого написал портал «АвтоВзгляд».

Согласно современным ГОСТам, максимальный срок хранения бензина составляет два года. В специализированной литературе рекомендуют не хранить его больше 12 месяцев. При этом пакет присадок, которые отвечают за октановое число топлива, сохраняет свои свойства в течение двух недель, после чего начинаются естественные процессы разложения веществ. Таким образом, если автомобиль простоит без движения полмесяца, в баке будет горючее уже не с тем октановым числом.

Проблема в том, что продукты разложения присадок остаются в топливе, параллельно окисляются нафтеновые и ароматические углеводороды. В итоге посторонних примесей становится все больше, и на дне бака образуется нерастворимый осадок. Если в таком случае завести машину, то топливный фильтр и насос могут выйти из строя, а растворенные в бензине вещества попадут в камеру сгорания, будут образовываться нагар и лакоподобные отложения.

Портал уточняет, что избежать порчи горючего можно только одним способом — не давать машине простаивать. Топливо в ней должно обновляться хотя бы раз в пару недель.

По данным на конец марта, бензин в России снова подорожал. Средняя его стоимость составила 47,43 рубля.