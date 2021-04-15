Цене на нефть пообещали падение до 10 долларов

К 2050 году цена на нефть может упасть до 10 долларов за баррель, если миру удастся достичь целей Парижского соглашения и перейти на энергоносители. Такой прогноз сделали аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie, которая занимается исследованиями в области энергетики. Об этом сообщает CNBC.

Аналитики подсчитали, что к середине века спрос на нефть может упасть на 70 процентов по сравнению с нынешним. Причем падать он начнет уже в 2023-м, а затем резко ускорится. Эксперты считают, что к 2030 году цена эталонной Brent опустится до 37-42 доллара за баррель, а через два десятилетия за бочку и вовсе будут давать 10 долларов.

Ранее в апреле российский Минэнерго предсказал пик мирового спроса на нефть. Его ждут не раньше 2030-2035 годов, однако все больше усиливаются риски его наступления в более ранний период и существенного сокращения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е года. В ведомстве считают, что данные риски возрастают из-за последствий пандемии коронавируса, которая оказала негативное влияние на потребление нефти и нефтепродуктов.

Около 200 стран в 2015 году подписали Парижское соглашение по климату, чтобы бороться с глобальным потеплением. Россия ратифицировала документ в 2019-м. Конкретные цели и обязательства для каждой страны не прописаны. В частности, ЕС намерен сделать собственную экономику углеродно нейтральной к 2050 году. Для этого импортеров из третьих стран, в которых отсутствует собственное регулирование на государственном уровне, обяжут выплачивать специальный налог, размер и структура которого пока не определены.