В России начнут заботиться об экологии по-новому

Правительство России начнет заботиться об экологии по-новому, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Для этого в Сахалинской области будет организован эксперимент по торговле квотами на парниковые выбросы.

Минэкономразвития вместе с правительством Сахалинской области разработали дорожную карту нового проекта, утвержденную Абрамченко. Согласно ей, в регионе будет создана система торговли «углеродными единицами». Ожидается, что к 2025 году там будет достигнута углеродная нейтральность — состояние, при котором выбросы нивелируются за счет реализации углеродно-негативных проектов, например, посадки новых деревьев.

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Систему торговли планируется интегрировать в международные аналоги, а также распространить на другие регионы — если сахалинский эксперимент будет признан удачным. Сроки его начала не указываются. В июле в Госдуму должен быть внесен соответствующий законопроект, который установит на территории области специальный режим регулирования выбросов парниковых газов.

На данный момент крупнейшей в мире считается система торговли квотами на парниковые выбросы, существующая в Евросоюзе. Объем сделок на ней оценивается в 51,4 миллиарда евро в год.

Подписанное в 2015 году и ратифицированное Россией в 2019-м Парижское соглашение по климату предполагает целый ряд мер, направленных на борьбу с изменениями климата. Конкретные цели и обязательства для каждой страны не прописаны. В частности, ЕС намерен сделать собственную экономику углеродно нейтральной к 2050 году. Для этого импортеров из третьих стран, в которых отсутствует собственное регулирование на государственном уровне, обяжут выплачивать специальный налог, размер и структура которого пока не определены.