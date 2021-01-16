Спецпредставитель президента России по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога. Он заявил на Гайдаровском форуме, что российскому бизнесу придется платить углеродный налог в европейский бюджет.

По его словам, на протяжении последних лет в стране шла дискуссия, нужно ли вводить налог для бизнеса на углеродный след, чтобы компенсировать ущерб климату.

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«В моем понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку. В результате которой не было сделано ничего. Итог — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому. Ошибка власти, когда то, что можно и нужно было коммерциализировать, власть не смогла коммерциализировать», — сказал Чубайс.

В июле прошлого года аналитики компании KPMG подсчитали вероятные потери российских экспортеров в случае введения сбора. При худшем сценарии он появится уже в 2022 году и коснется как прямых, так и косвенных выбросов. Тогда поставщики заплатят 50,6 миллиарда евро до 2030 года. При базовом сценарии налог введут в 2025 году и распространят только на прямые выбросы, это обойдется российским экспортерам в 33,3 миллиарда евро. Самый позитивный сценарий предполагает появление налога в 2028 году, в таком случае производители заплатят 6 миллиардов долларов.

Правительство в начале декабря утвердило отставку Чубайса из «Роснано», которое он возглавлял с 2008 года. Его новая должность ранее не существовала, в Конституции она не прописана. Однако под устойчивым развитием в ООН подразумевают развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения и не вредит удовлетворению тех же потребностей будущих поколений.

О формальной политике России в области снижения вредных выбросов ранее заявляли ряд инвесторов. Они отмечали, что российские власти пытаются использовать экономический кризис 1990-х, чтобы за счет случившегося в те годы провала производства выполнить свои экологические планы.