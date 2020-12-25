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В России разрешат рисковать на государственные деньги

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Здание министерства экономического развития РФ
Здание министерства экономического развития РФ
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российским государственным структурам, которые занимаются финансированием инновационных проектов, разрешат идти на больший риск без угрозы попасть под следствие. Соответствующий проект постановления внесло в правительство Минэкономразвития. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В документе прописана возможность обосновать расходы на проект, даже если тот потерпел неудачу. В настоящее время такой результат при желании следствия может стать поводом для возбуждения уголовного дела против получателя помощи или сотрудника госструктуры.

Замглавы МЭР Оксана Тарасенко указывает, что авторы многих новаторских проектов предпочитают начинать их за рубежом, чтобы не попасть под преследование за нецелевое расходование средств. В текущем году объем инвестиций в рискованные проекты в России снизился на 30 процентов.

В ходе утверждения проекта институты развития и органы, координирующие их работу, должны за 45 дней согласовать способ оценки рисков при расходах на инновационные проекты. Прописаны будут правила определения уровня риска, особенности экспертизы и мониторинга проекта и допустимые формы финансового обеспечения.

Отдельно в документе постановления закреплен приоритет расходов, связанных с достижением стратегических задач, даже если существуют более эффективные направления.

Венчурными называются инвестиции в рискованные проекты, большинство из которых проваливаются, но несколько успешных компенсируют все расходы. Значительная часть новых технологий и передовых сервисов в развитых странах появляется благодаря таким инвестициям.

Ранее на угрозу уголовного преследования, затрудняющую такие инвестиции, неоднократно обращал внимание бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Замглавы Фонда инфраструктурных и образовательных программ Алексей Качай подчеркнул, что зачастую проверки госфондов касались не портфеля, а отдельно взятого неудачного проекта.

В настоящее время из-за подобных обвинений под следствием находится бывший глава Российской венчурной компании Александр Повалко. Один из эпизодов, в которых его обвиняют, связан с напрасными инвестициями в размере 600 тысяч долларов.

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