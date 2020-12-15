В России не нашли возможностей для инноваций

Венчурный рынок в России находится в подвешенном состоянии. В государственной политике не прописаны ни сценарии развития, ни прогнозы в той области, которая традиционно отвечает за инновации. С финансовой точки зрения возможностей ей также не находится. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

Так, объем венчурных инвестиций в России в 2019 году составил 0,007 процента от ВВП, что в 14 раз меньше среднего показателя по странам ОЭСР (около 0,1 процента). В 2030 году, согласно стратегии развития, он должен вырасти всего в три раза, то есть будет в четыре раза меньше, чем в развитых странах на сегодняшний день.

Венчурными называются инвестиции в стартапы или другие рискованные проекты. Большинство из них не окупают вложения, но несколько успешных за счет кратной прибыли компенсируют все расходы. Существенная часть новых технологий и передовых сервисов в развитых странах появляется именно благодаря таким инвестициям.

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Ни одна из национальных целей в период до 2030 года, утвержденных президентом страны Владимиром Путиным после голосования о поправках к Конституции, не направлена напрямую на решение задач инвестиционного развития.

Только 12 из 72 стратегий развития конкретной отрасли хоть в каком-то виде напоминают о венчурных механизмах, и только четыре из 43 государственных программ подразумевают венчурное финансирование.

За все время развития этой сферы в России до сих пор отсутствует официальная статистика. Для анализа приходится использовать сведения консалтинговых компаний и ассоциаций, которые зачастую используют различные методологии. Из-за этого решения по господдержке инноваций становится сложнее принимать.

Не существует и понятных механизмов для комплексного анализа эффективности господдержки инновационной деятельности. Проект закона о федеральном бюджете не содержит данных о сумме расходов на поддержку инноваций в целом. В совокупности, отмечают аудиторы, инвесторы не понимают, чего хочет государство в инновационной сфере и каким образом.

Ранее бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс утверждал, что единственная возможность заставить российский венчурный рынок работать — привлечение денег негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В противном случае, указывал он, дело не сдвинется с мертвой точки.