Кремль опроверг встречу Чубайса с Путиным перед увольнением из «Роснано»

В Кремле опровергли информацию о том, что спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс перед увольнением из «Роснано» встречался с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, очной встречи не было: Чубайс и Путин поговорили по телефону. «Действительно, имел место телефонный разговор. О телефонном разговоре не сообщалось, потому что о большей части телефонных разговоров президента за рабочий день мы не сообщаем, просто не имеем такой возможности», — объяснил он. Еще Песков добавил, что у Чубайса нет личного кабинета в администрации президента.

Ранее в декабре Чубайс говорил, что у него была встреча с президентом. Экс-глава госкорпорации указал, что президент сам предложил ему стать спецпредставителем по связям с международными организациями.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года, в декабре 2020-го правительство утвердило его отставку. Его сменщиком в госкорпорации стал зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.