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Чубайс рассказал о стратегическом провале России

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Почти все задачи по энергоэффективности, поставленные президентом России Владимиром Путиным, сорваны, базовые показатели в этой сфере, особенно в последние годы, выглядят ужасно. Об этом на пресс-конференции по итогам международного форума «Сто лет электричества» заявил спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, сообщает ТАСС.

По его словам, текущее положение дел можно описать как стратегический провал. «И этот факт надо признать. И, признав его, двигаться дальше на изменение ситуации», — констатировал чиновник.

Рассуждая о климатической политике, которая только формируется в России, Чубайс назвал стратегическим риском возможное занижение фундаментальных целевых параметров. Речь идет о формировании целей — чего страна хочет добиться в области экологии в ближайшие десять и 30 лет.

Он заметил, что опасается реализации уникальной, накопленной в советские годы компетенции: «героическое занижение планов, а потом их героическое выполнение». Спецпредставитель президента выразил надежду, что соблазн все же удастся преодолеть.

В свою очередь стратегическим успехом России Чубайс посчитал создание технологического кластера возобновляемой энергетики, то есть солнечной и ветрогенерации. Появилась система подготовки кадров, запущена научная работа в этой отрасли, создана промышленность по производству соответствующего оборудования.

Правительство в начале декабря утвердило отставку Чубайса из «Роснано», которое он возглавлял с 2008 года. Характер работы чиновника на новом месте, как отмечают эксперты, пока неясен. Эта должность ранее не существовала, в Конституции она не прописана. Однако под устойчивым развитием в ООН подразумевают развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения и не вредит удовлетворению тех же потребностей будущих поколений.

О формальной политике России в области снижения вредных выбросов ранее заявляли ряд инвесторов. Они отмечали, что российские власти пытаются использовать экономический кризис 1990-е годы, чтобы за счет случившегося в те годы провала производства выполнить свои экологические планы.

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