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Чубайс назвал Гайдара автором улучшения жизни в России

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Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Советский и российский экономист, идеолог реформ 1990-х годов Егор Гайдар был автором тех идей и решений, которые в дальнейшем позволили улучшить жизнь в России. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

По его словам, развитие высказанных тогда предложений позволило в дальнейшем оказывать значимую поддержку многодетным семьям и малому бизнесу, а также избежать скачка потребительских цен.

Идеи Гайдара, подчеркнул Чубайс, оказали влияние на создание Стабилизационного фонда, устойчивый бюджет и низкую инфляцию. «Как жаль, что это понимают только специалисты», — заключил чиновник.

Егор Гайдар скончался 16 декабря 2009 года в возрасте 53 лет. С 1991 по 1994 год он занимал различные должности в российском правительстве. Он являлся одним из главных идеологов перестройки и перехода от социализма к капитализму. Однако перед своей смертью Гайдар признавал, что проблему разделения власти и собственности решить не удалось.

Чубайс был одним из главных соратников Гайдара среди реформаторов. Они познакомились в конце 1980-х годов и вместе работали в правительстве. В последние 12 лет Чубайс возглавлял «Роснано», в декабре 2020 года он ушел в отставку.

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