В Кремле описали новые обязанности Чубайса

В новые обязанности Анатолия Чубайса, который назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, не будет входить установление диалога с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, круг обязанностей бывшего руководителя «Роснано» в Кремле определили четко — это тема устойчивого развития. А она не является одной из частей двухстороннего диалога Москвы и Вашингтона, хотя и могла бы.

Материалы по теме Шоковый терапевт Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах? Нанотолий Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену

Песков подчеркнул, что отношения России и США в настоящее время находятся в не очень хорошем состоянии, но даже если бы одни были куда лучше, то устойчивое развитие было бы только одной из их частей. Пресс-секретарь президента заключил, что работой с США занимается сам Владимир Путин, МИД и другие ведомства в координации с ним.

Под устойчивым развитием в ООН подразумевают такое развитие, которое удовлетворяет потребности нынешних поколений и не мешает будущим удовлетворять собственные потребности. Другими словами, речь идет о зеленой энергетике, переработке мусора и других экологических проблемах, стоящих перед человечеством.

Между тем ряд экспертов отметили, что характер работы Чубайса на новом месте неясен. Эта должность ранее не существовала, в Конституции она не прописана, так что вопрос взаимодействия с другими ведомствами открыт. Формально у него не будет особых полномочий, но, возможно, должность станет прикрытием.

В связи с этой неопределенностью появились предположения, что Чубайс в первую очередь будет способствовать снятию или смягчению западных санкций.

На прошлой неделе, 3 декабря, правительство утвердило отставку Чубайса из «Роснано», которое он возглавлял с 2011 года. Его сменщиком стал зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.