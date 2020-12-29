Чубайс рассказал о встрече с Путиным перед увольнением из «Роснано»

Анатолий Чубайс рассказал, что незадолго до увольнения из «Роснано» у него была встреча с президентом Владимиром Путиным. Экс-глава госкорпорации указал, что президент сам предложил ему стать спецпредставителем по связям с международными организациями. Об этом пишет передает РБК.

Материалы по теме Продавцы чистого воздуха Бизнесмен Денис Романов о том, что инновации могут быть российскими Нанотолий Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось, и ему нашли замену

«Мигалка, ксива, кабинет, секретарша — главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента», — уточнил он. Чубайс добавил, что попросил Путина о том, чтобы формально он не был госслужащим и не становился помощником президента.

В начале декабря правительство утвердило отставку Чубайса из «Роснано», которое он возглавлял с 2008 года. В новой должности он занимается установкой связей с организациями, входящими в систему ООН. Под устойчивым развитием в ООН подразумевают развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения и не вредит удовлетворению тех же потребностей будущих поколений. Его сменщиком в «Роснано» стал зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

Чубайс — один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х, в частности, он запустил ваучерную приватизацию — первый этап массовой передачи госсобственности в частные руки. В правительстве Егора Гайдара он работал над программой масштабных экономических реформ. С середины 1990-х он занимал разные ключевые посты в правительстве и госкомпаниях, в том числе был главой администрации президента и министром финансов.