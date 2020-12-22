Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс объединится с госкорпорацией ВЭБ.РФ. Они создадут совместный проектный офис, пишет РБК со ссылкой на источник.

Новый офис нужен, в частности, «для реализации Парижского соглашения». Проекты ВЭБа охватывают все цели устойчивого развития ООН (речь идет о зеленой энергетике, переработке мусора и других экологических проблемах). Представитель госкорпорации заявил, что партнерство ВЭБа и команды нового спецпредставителя президента обеспечит более эффективную работу по этому направлению.

В начале декабря правительство утвердило отставку Чубайса из «Роснано», которое он возглавлял с 2008 года. В новой должности Чубайс занимается установкой связей с организациями, входящими в систему ООН. Он не будет иметь статуса госслужащего и не войдет в штат сотрудников администрации президента.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития. В рамках реформы «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ. Помимо этого, на базе ВЭБа будет сформирован крупный инвестиционный блок.