В России нашли альтернативу газу и углю

Российские власти нашли потенциальную альтернативу традиционным газу и углю. Как сказал вице-премьер Александр Новак, речь идет об использовании водорода. По его словам, это важно для исполнения Парижского соглашения по климату. Его слова приводит РБК.

На настоящий момент наиболее экономически выгодным считается производство водорода из ископаемого сырья. Снизить уровень выбросов углерода в производственных отраслях можно за счет водорода, полученного с использованием низкоуглеродных технологий. Как уточнил Новак, для этого можно применять технологии улавливания и хранения углекислого газа, а также электролиза воды, «в первую очередь с помощью энергии объектов атомной, гидро-, ветряной и солнечной энергетики».

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Ранее в четверг, 15 апреля, стало известно о планах России к 2050 году зарабатывать на экспорте водорода от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год. В проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года говорится, что страна хочет поставлять на мировой рынок от 7,9 до 33,4 миллиона тонн экологически чистых видов водорода. Однако рынка водородных энергоносителей нет.

Около 200 стран в 2015 году подписали Парижское соглашение по климату, чтобы бороться с глобальным потеплением. Россия ратифицировала документ в 2019-м. По соглашению, Германия планирует к 2050 году снизить выбросы СО2 на 80-95 процентов от уровня 1990 года, Великобритания — на 80 процентов, Япония, Франция и Канада — на 73-78 процентов, Россия — на 36 процентов. Поиск альтернативы традиционным источникам энергии стал особенно актуален в последнее десятилетие на фоне изменений климата. В качестве замены нефти и газу рассматривают водород. В чистом виде на Земле он практически не встречается, однако его можно извлечь из большого числа распространенных ресурсов.