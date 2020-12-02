В «Газпроме» призвали к политкорректности для водорода

Разделение различных видов водорода по цветам, исходя из способа его производства, можно сравнить с дискриминацией по разным признакам. Об этом заявил начальник управления энергосбережения и экологии «Газпрома» Александр Ишков, передает РИА Новости.

«Это, честно говоря, напоминает ту ситуацию, которая была много лет назад, когда людей разной национальности и ориентаций называли разным цветом», — подчеркнул он.

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На конференции по водороду, организованной Российско-германским сырьевым форумом (РГСФ), топ-менеджер призвал быть более политкорректными по отношению к перспективному топливу и использовать научную классификацию.

Ишков напомнил, что в стратегии Евросоюза приняты термины «возобновляемый водород» и «низкоуглеродный водород». Главное же в топливе, заметил он, количество выброшенных парниковых газов при его производстве, а не политические предпочтения.

Цветовая градация водорода зависит от способа его выработки и углеродного следа, то есть количества вредных выбросов. Самым чистым, «зеленым», считается тот, что произведен с помощью энергии из возобновляемых источников методом электролиза воды. «Голубым» называется водород, произведенный из природного газа. В этом случае углекислый газ накапливается в специальных хранилищах. При производстве «серого» водорода вредные выбросы идут в атмосферу.

В ходе этой же конференции Ишков рассказал о предложении построить в Германии завод по производству низкоуглеродного водорода из российского газа. Предприятие должно появиться в точке выхода на сушу газопровода «Северный поток». При этом Россия предлагает не только поставлять газ в Германию, но и забирать углекислый газ для утилизации.