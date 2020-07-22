«Газпром» обяжут производить водород

Минэнерго России направило в правительство документ «Развитие водородной энергетики в России» на 2020-2024 годы, в котором предполагается обязать «Газпром» заниматься производством и экспортом водорода. Об этом со ссылкой на представителя министерства и сам документ сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Поводом для такой повестки стал мировой тренд на «зеленую» энергетику, который выражается в отказе от углеводородов в качестве топлива. Тенденция угрожает российской экономике, которая во многом зависит от экспорта нефти, газа и угля.

Со следующего года правительство хочет позиционировать Россию как поставщика водорода. В конце года появится концепция развития энергетики, основанной на водороде, и будут разработаны меры ее поддержки.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

Ожидается, что уже в начале 2021 года на внутреннем рынке появятся некие стимулы для экспортеров и покупателей топлива, хотя никакой конкретики по этому вопросу нет.

Как указано в документе, в 2021 году «Газпром» должен разработать и испытать газовую турбину, которая использует метано-водородное топливо. Позднее, в следующие три года, компания изучит вопросы его использования в газовых установках и двигателях на разных видах транспорта.

Российские компании уже производят водород для промышленности, но используемая технология иногда сопровождается даже большими выбросами, нежели в случае традиционного топлива. Однако нынешняя дорожная карта предусматривает выпуск именно «чистого» газа, причем неподалеку от рынков сбыта, например, в Европе.

Ранее «Газпром» оценивал водородный рынок в Европе к 2050 году в 153 миллиарда евро, а Минэнерго — в 32-164 миллиарда. Водород имеет шанс заместить природный газ, и в этом случае компания сможет использовать нынешнюю инфраструктуру.

В первом квартале текущего «Газпром» получил убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 100 миллиардов рублей — рекордный за последние шесть лет. Он сформировался на фоне обвального снижения цен на газ, а также сокращения объема трубопроводных поставок.