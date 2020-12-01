Россия решила наводнить Европу новым топливом

Российский газовый монополист «Газпром» решил наводнить Европу новым топливом. Компания предлагает построить в Германии завод по производству низкоуглеродного водорода из российского газа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления энергосбережения и экологии «Газпрома» Александра Ишкова.

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Предприятие предлагается расположить непосредственно в точке выхода газопровода «Северный поток». По словам Ишкова, для производства водорода в ФРГ можно использовать электроэнергию, полученную из возобновляемых источников. Представитель компании также озвучил вариант с поставками водорода по трубопроводам из России в Европу. По его словам, реверсом Москва может забирать из ЕС углекислый газ для использования или захоронения. Для реализации водородных проектов «Газпром» создает специальную дочернюю компанию «Газпром водород».

Ишков рассказал, что в настоящее время газовый монополист уже производит на своих объектах 380 тысяч тонн водорода в год и с 2021 года готов начать продавать его третьим сторонам, если те сами решат проблему с логистикой.

В октябре 2020 года сообщалось, что «Газпром» сделал ставку на развитие водородной энергетики, в которой компания видит возможность для дальнейшего развития. Тогда же стало известно, что газовый монополист работает с европейскими партнерами над совместными проектами по водороду, но не уточнялось, о чем именно идет речь.