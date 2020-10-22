Российский газовый монополист «Газпром» сделал ставку на новый вид топлива. Речь идет о развитии водородной энергетики, в которой видят возможность для дальнейшего развития корпорации. Об этом рассказала глава «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, передает ТАСС.

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Она указала, что сейчас компания работает с европейскими партнерами над совместными проектами по водороду, но не уточнила, о каких именно проектах идет речь. «Мы ведем достаточно плотный диалог с многими нашими партнерами в Европе и ищем пилотные проекты, благодаря которым мы можем как раз начать работу с водородными проектами», — заключила она.

Ранее в октябре о перспективах водородных технологий рассуждал министр энергетики Александр Новак. «Водород имеет большой потенциал в энергетике, Россия уделяет ему особое внимание, активно ведет научные исследования», — заявил он. Одновременно министр подчеркнул, что углеводороды никуда не уйдут и сохранят львиную долю в мировом энергобалансе, несмотря на увеличение спроса на возобновляемые источники.

Еще летом 2020-го Минэнерго России направило в правительство документ «Развитие водородной энергетики в России» на 2020-2024 годы, в котором предполагается обязать «Газпром» заниматься производством и экспортом водорода. Это связано с мировым трендом на так называемую «зеленую энергетику» Тенденция угрожает российской экономике, которая во многом зависит от экспорта нефти, газа и угля. Россию собираются позиционировать как поставщика водорода уже со следующего года.